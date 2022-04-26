* запрещённая в России организация

Донецк, 26 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Участников националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ждёт трибунал. Об этом 26 апреля заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По словам Пушилина, военнослужащие нацбата являются военными преступниками. Поэтому впереди участников батальона ждёт долгий срок в тюрьме или трибунал, сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать оценку высказываниям боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).