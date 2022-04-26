Лос-Анджелес, США, 26 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Компания Sony Pictures дала зелёный свет на разработку третьего фильма франшизы «Веном» с Томом Харди в главной роли. Об этом 26 апреля пишет Variety.

Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Как отмечает издание, представители компании не раскрыли подробностей производства сиквела. Однако они заверили, что работа над третьей частью уже ведётся.

ИА REGNUM напоминает, что вторая часть франшизы «Веном» вышла в 2021 году. Картина собрала в мировом покате $502 млн — первая кинолента (2018 год) заработала $856 млн.