Бикин, Хабаровский край, , 10:50 — REGNUM В Бикине по федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» запланирован ремонт пяти дворовых пространств — работы начнутся в районе улиц Фабричная, Бонивура, Матронина, Титова, переулка Энергетический, сообщи ли корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Благоустройство дворов Onf.ru

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Жители сами определили необходимые виды работ. Для того, чтобы приступить к благоустройству, осталось определить подрядчиков.

«Федеральная программа предполагает дизайнерский ремонт, можно считать это большим подарком — жители получат современные мини-парки. Благодаря этой программе в нашем крае жить станет комфортней», — сказала председатель общественного совета при министерстве ЖКХ Анна Ардован.

Общественники курируют ход работ в центрах экономического роста: семи городах и двух рабочих поселках региона. Уже утвержден перечень из 160 дворовых территорий, благоустраиваемых по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на 2022 год запланировано благоустройство 75 дворов в Якутске и 124 — в целом по республике. Программу будут реализовывать в 37 муниципалитетах региона.