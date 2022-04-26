Пушилин: ОБСЕ передавала данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам
Донецк, 26 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Задержанные в Донецкой Народной Республике сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам. Об этом 26 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Денис Пушилин
«По тем данным, которые у нас есть, они передавали данные относительно наших позиций, количества нашего личного состава в адрес иностранных разведок», — сказал он в эфире «Соловьёв Live».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что попытки украинских боевиков осуществить прорыв с «Азовстали» в Мариуполе будут пресечены, сил и средств хватает.
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