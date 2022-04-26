Канберра, , 10:50 — REGNUM Новый апрельский социологический опрос Beyond Bank показал, что каждый четвертый житель Австралии борется с ростом стоимости жизни на континенте, а цены на топливо и продукты создают дополнительную финансовую нагрузку на бюджет семей. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Nine News.

Перт, Австралия JJ Harrison

Опрос, проведенный Beyond Bank среди более чем 500 австралийцев, показал, что до 25% из них едва сводят концы с концами. Многие экономисты опасаются, что повышение процентных ставок лишь усугубит проблему.

Данные опроса также показывают, что 76% опрошенных австралийцев сокращают расходы на такие вещи, как рестораны и развлечения, а 23% респондентов заявили, что теперь они пользуются общественным транспортом, а не автомобилем.

Ужасает и то, что 17% опрошенных заявили, что у них вообще ни одной страховки.