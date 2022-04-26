Канберра, 26 апреля 2022, 10:50 — REGNUM Новый апрельский социологический опрос Beyond Bank показал, что каждый четвертый житель Австралии борется с ростом стоимости жизни на континенте, а цены на топливо и продукты создают дополнительную финансовую нагрузку на бюджет семей. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Nine News.
Опрос, проведенный Beyond Bank среди более чем 500 австралийцев, показал, что до 25% из них едва сводят концы с концами. Многие экономисты опасаются, что повышение процентных ставок лишь усугубит проблему.
Данные опроса также показывают, что 76% опрошенных австралийцев сокращают расходы на такие вещи, как рестораны и развлечения, а 23% респондентов заявили, что теперь они пользуются общественным транспортом, а не автомобилем.
Ужасает и то, что 17% опрошенных заявили, что у них вообще ни одной страховки.