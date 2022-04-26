Прибайкальский район, Бурятия, 26 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии из-за ледохода и образовавшегося затора произошёл подъём уровня реки Селенга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

t. me/v_n_telegin Ледоход на реке

В результате был подтоплен участок региональной автомобильной дороги Турунтаево – Покровка — Шергино, автомобильное сообщение было прервано. Однако отрезанных населённых пунктов, как отмечается, не было.

По данным на 25 апреля уровень воды в Селенге резко снизился на 1 метр, благодаря чему река вернулась в русло.

«На текущие сутки, силами ГКУ управления региональных автомобильных дорог Республики Бурятия, запланированы работы по расчистке дорожного полотна от навалов льда. Ведётся мониторинг обстановки», — отметили в ведомстве.