Ярославль, , 10:48 — REGNUM В Ярославле улучшилось санитарно-техническое состояние общественного транспорта. Об этом на общегородском совещании в мэрии 26 апреля рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Автобус в Ярославле City-yaroslavl.ru

Мэрия Ярославля провела выборочный мониторинг состояния транспорта второй раз подряд, первый прошёл в марте 2022 года. Оценивались уровень загрязнения корпуса, техническое состояние и целостность кузова. Лидерами прошлого рейтинга стали АО «ПАТП-1 города Ярославля» и «Яргорэлектротранс» (принадлежащие самой мэрии), аутсайдерами — ООО «Автомиг» и «Первая пассажирская компания».

АО «ПАТП-1 города Ярославля» и «ЯрГЭТ» сумели сохранить свои позиции — на их маршрутах выявлено всего 5 и 9 процентов неудовлетворительного состояния транспорта. В предыдущем рейтинге этот показатель составлял 7 и 12 процентов.

В хорошем состоянии и автобусы «Ярославского АТП». У 11 процентов машин выявлены замечания, ИП Воронин — 8 процентов, у компании «Автократ» — 6 процентов.

Аутсайдеры предыдущего мониторинга подмосковное ООО «Автомиг» и петербургское ООО «Первая пассажирская компания» улучшили свои позиции. Было выявлено 29 (против предыдущих 53) и 18 (против предыдущих 64) процентов неудовлетворительного состояния транспорта.

«Как можно увидеть из представленных результатов, все перевозчики улучшили свои показатели в части санитарного состояния транспорта. В целом показатель улучшился на 18 процентов по отношению к предыдущему мониторингу. Наибольше улучшение, именно в части мойки подвижного состава, произошли по перевозчикам «Первая пассажирская компания», более 40 процентов и «Трансмагистраль» — около 30 процентов», — подчеркнул первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Работу по надзору в мэрии пообещали продолжить.

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