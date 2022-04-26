В Ярославле общественный транспорт стал чище — мэрия
Ярославль, 26 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославле улучшилось санитарно-техническое состояние общественного транспорта. Об этом на общегородском совещании в мэрии 26 апреля рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.
Мэрия Ярославля провела выборочный мониторинг состояния транспорта второй раз подряд, первый прошёл в марте 2022 года. Оценивались уровень загрязнения корпуса, техническое состояние и целостность кузова. Лидерами прошлого рейтинга стали АО «ПАТП-1 города Ярославля» и «Яргорэлектротранс» (принадлежащие самой мэрии), аутсайдерами — ООО «Автомиг» и «Первая пассажирская компания».
АО «ПАТП-1 города Ярославля» и «ЯрГЭТ» сумели сохранить свои позиции — на их маршрутах выявлено всего 5 и 9 процентов неудовлетворительного состояния транспорта. В предыдущем рейтинге этот показатель составлял 7 и 12 процентов.
В хорошем состоянии и автобусы «Ярославского АТП». У 11 процентов машин выявлены замечания, ИП Воронин — 8 процентов, у компании «Автократ» — 6 процентов.
Аутсайдеры предыдущего мониторинга подмосковное ООО «Автомиг» и петербургское ООО «Первая пассажирская компания» улучшили свои позиции. Было выявлено 29 (против предыдущих 53) и 18 (против предыдущих 64) процентов неудовлетворительного состояния транспорта.
Работу по надзору в мэрии пообещали продолжить.