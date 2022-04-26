Нижневартовск, Югра, , 10:47 — REGNUM В Нижневартовске (Югра) машинист экскаватора одного из ООО отдан под суд за травмирование человека. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

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Мужчине вменяют нарушение правил безопасности при ведении работ, которое по неосторожности повлекло причинение человеку тяжкого вреда. Инцидент произошёл в декабре 2020 года на производственной базе. Ковш экскаватора ударил по находящемуся рядом прицепу, и тот наехал на одного из сотрудников, сдавив ему ноги. В результате мужчина получил тяжёлые травмы.

Как сообщает окружное управление СКР, машинист экскаватора признал вину и заявил, что раскаивается.