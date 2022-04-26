Белгородский район, Белгородская область, 26 апреля 2022, 10:50 — REGNUM Повреждения после обстрела со стороны Украины сёл Журавлевка и Нехотеевка осмотрел 26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Журавлёвке после обстрела 25 апреля пострадало 14 домовладений. Зафиксированы разбитые окна, пробитые крыши, посечённые заборы. Все повреждения восстановят, как только в селе будет спокойная обстановка.
Вячеслав Гладков также выехал в село Головчино, которое подверглось ночному обстрелу.
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