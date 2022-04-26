Белгородский район, Белгородская область, 26 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Повреждения после обстрела со стороны Украины сёл Журавлевка и Нехотеевка осмотрел 26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова После обстрела

В Журавлёвке после обстрела 25 апреля пострадало 14 домовладений. Зафиксированы разбитые окна, пробитые крыши, посечённые заборы. Все повреждения восстановят, как только в селе будет спокойная обстановка.

«В Нехотеевке – четыре дома и две машины. Заехали к фермерам. Есть повреждения двух амбаров под хранение зерновых, всем необходимым для восстановления материалом обеспечим. Поговорил с людьми. Стараемся уговорить каждого выехать из села в более безопасное место. Кто-то согласился, кто-то категорически отказывается. Тех, кто уезжать совсем не хочет, будем продолжать убеждать», — написал губернатор в телеграм-канале.

Вячеслав Гладков также выехал в село Головчино, которое подверглось ночному обстрелу.