26 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Простое объявление о том, что американские власти прекращают борьбу с ископаемыми видами топлива и возвращаются к той энергетической мощи, которая существовала до прихода к власти Байдена, стало бы мощным сигналом для мировых энергетических рынков и цен, которого было бы достаточно для того, чтобы, в частности, «фьючерсы» на нефть и газ начали падать в цене. В энергетику вновь потекут новые инвестиции.

Максим Исаев, , 12:01 — REGNUM В этот критически важный момент Украине, чтобы одержать верх в битве за Донбасс, нужны тяжелые вооружения и другие поставки, но что дальше? По словам председателя комитета начальников штабов генерала Марка Милли, боевые действия в этой бывшей советской республике могут затянуться «на месяцы, а возможно и годы». В любом случае страны Европы уже стремятся любой ценой избавиться от зависимости от российских энергоносителей. США должны помочь им в этом, и из своих источников, а не клянчить энергоносители, например, из Венесуэлы, Ирана и других стран ОПЕК+, в которую входит и Россия, пишет Дон Риттер в статье, вышедшей 25 апреля в The National Interest.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Россия получает около $1 млрд в сутки от продажи нефти и газа Германии и другим странам ЕС. По иронии судьбы, специальная операция РФ по денацификации Украины привела к резкому росту цен, благодаря чему Москва смогла снять дополнительные прибыли со своей торговли энергоносителями. Остановить это возможно, только если ввести бойкот на импорт российских нефти и газа, а также нарастить поставки энергоносителей в ЕС из других регионов. И здесь основным источником могут оказаться США. Едва ли можно считать формулой успеха подход, при котором Украине поставляется оружие и одновременно с тем у России покупаются энергоносители, благодаря чему она может финансировать свою операцию.

Такая парадоксальная ситуация не прекратится до тех пор, пока американское правительство не перестанет закрывать глаза на важнейшую сторону внешней и внутренней политики США — на поставки энергоносителей. Так, США располагают возможностями для того, чтобы закрыть «энергетическую брешь» Европы и послать сигнал и региону, и всему миру, что они готовы нарастить добычу и стать «бензоколонкой свободного мира» так же, как они были готовы стать «арсеналом демократии» во время Второй мировой войны.

Добыча сланцевой нефти в США

До тех пор, пока Вашингтон не сделает этот логический шаг, даже такая демократическая страна, как Индия, будет проявлять осторожность в вопросе нынешнего конфликта на Украине, понимая, что американские власти ведут войну с ископаемым топливом внутри страны, в связи с чем на них нельзя положиться в качестве источника столь нужных индийской экономики энергоносителей. Индия, несмотря на призывы президента США Джо Байдена, не стала осуждать Россию за ее действия на Украине по большей части из-за опасений насчет будущих нефтяных поставок. Крайняя уязвимость ЕС на этом фронте способствует затягиванию конфликта на Украине.

Борьба американской администрации с ископаемым топливом внутри страны затмевает более опасное противостояние — противостояние специальной военной операции России на Украине. И дело не только в Украине. Так, посол РФ в США Анатолий Антонов недавно прямо и искренне высказался относительно целей и намерений своей страны. По его словам, в связи со специальной военной операцией речь идет об изменении мирового порядка, созданного США и странами НАТО после распада Советского Союза. Это заявление полностью отражает позицию его страны, поскольку глава МИД РФ Сергей Лавров также указывал на то, что цель операции по денацификации Украины заключается в том, чтобы положить конец «основанному на правилах» миропорядку, навязанному Западом. По мнению Риттера, «теперь единственным правилом должно быть правило превосходящей силы и необузданной жестокости».

Америка не будет наращивать добычу ископаемого топлива, потому что администрация Байдена и ее прогрессивная база поддержки привержены очень долгосрочной и спорной политике в области борьбы с изменением климата. Иными словами, на сегодняшний день в Белом доме находится администрация, которая приняла «общегосударственный подход» к сокращению использования ископаемого топлива и повышению его стоимости с целью сокращения потребления людьми.

Очередным шагом администрации на пути к тому, чтобы повысить издержки для добычи ископаемого топлива в стране стали введенные недавно требования к регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Хотя поощрение «возобновляемых источников энергии» похвально, понимают ли лица, принимающие такие решения, что с помощью солнечной и ветряной энергетики покрывается лишь 3% энергетических нужд, тогда как в США, где такие подходы активно продвигаются и субсидируются, на такие источники приходится менее 5% всей потребляемой энергии?

Нефтяная платформа. США Dodlive.mil

Кроме того, основным источником критически важных минералов, в основном импортируемых, как для ветровой, так и для солнечной энергии, является Китай, и их добыча с экологической точки зрения является грязным делом со значительным «углеродным следом». Увеличение американских мощностей ветровой и солнечной энергии не может помочь предотвратить или остановить конфликт в Европе или снабдить энергией такую страну, как Индия, но Соединенные Штаты, если они во всю развернут свою добычу нефти и газа, могут сделать и то, и другое, разумно продвигая цель более чистой энергетики.

Три самых могущественных противника США — это безжалостные «диктатуры» в России, Китае и Иране, и они очень довольны отказом Америки от ископаемого топлива. Возможно, отказ США от таких источников энергии и подтолкнул российское руководство к операции на Украине. В Москве рассчитывали: из-за огромной зависимости ЕС от поставляемого из России ископаемого топлива блок воздержится от наиболее острых шагов, что и получилось, хотя, к счастью, не в той степени, в которой ожидал Кремль.

На Украине разворачивается кризис во многом из-за того, что нынешняя администрация не намерена пересматривать свою почти религиозно-идеологическую приверженность борьбе с «глобальным потеплением» и «изменением климата» и не скажет своим союзникам в Европе: «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы заменить то, что вы сейчас получаете из России, добычей в США».

Откровенно говоря, те, кто продвигает нынешнюю политику против ископаемого топлива, в определенной степени виновны в том, что Россия начала операцию на Украине. Они «полезные идиоты», непоколебимые религиозные фанатики или просто страусы, засунувшие голову в песок? Скорее всего комбинация, учитывая столь убедительные внутренние и мировые реалии.

Простое объявление о том, что американские власти прекращают борьбу с ископаемыми видами топлива и возвращаются к той энергетической мощи, которая существовала до прихода к власти Байдена, стало бы мощным сигналом для мировых энергетических рынков и цен, которого было бы достаточно для того, чтобы, в частности, «фьючерсы» на нефть и газ начали падать в цене. В энергетику вновь потекут новые инвестиции.

Нефтяной танкер

В условиях непростой внутриполитической ситуации в США, а также на фоне приближающихся в стране промежуточных выборов такое развитие событий в немалой степени укрепило бы позиции правящей партии за счет снижения цен на бензин, счетов за отопление и коммунальные услуги. По крайней мере, это показало бы избирателям, что их правительство предпринимает решительные действия, чтобы подавить энергетическую инфляцию и, следовательно, всю инфляцию.

Наконец, Америка, которая реализовала бы свой энергетический потенциал, укрепила бы свое сложное геостратегическое положение в мире и сделала бы его более безопасным местом, учитывая, что глобальная власть основана на трех столпах: во-первых, на жизнеспособности экономики; во-вторых, военная мощь; и, в-третьих, способность питать первые два — добыча энергоносителей. Опасно то, что политика нынешней администрации преднамеренно разрушает третью опору Америки.

«Я поддерживаю Джейми Даймонда, Илона Маска и многих членов Конгресса, которые снова выступают за план Маршалла по энергоснабжению США и спасению Европы, но на этот раз от России», — отметил Риттер.

Когда-то США были «арсеналом демократии», теперь же им надо стать «бензоколонкой свободы».