Москва, , 10:47 — REGNUM Губернаторы России, которые в 2022 году должны переизбираться, очень хотят отмены выборов и автоматической пролонгации своих полномочий, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«Риски понятны, желание их избежать тоже понятно. Но, с народом надо разговаривать, объяснять что происходит, что будем делать, сколько это продлится, как планировать свою жизнь и будущее детей.

Это сложные ответы, а как иначе нынче? Военные сводки наладили, дают много информации, а вот про обыденную жизнь, про бизнес в регионах — мало рассказывают.

Есть еще и выборы депутатов Заксобраний и Горсоветов. Их тоже тогда отменим? Или губернаторские отменим, а парламентские региональные нет?

Если перенести выборы там, где они должны были состояться, то это даст возможность нашим противникам сказать, что Россия отменяет демократию и они победили нас на нашей же территории. И это будет огромным политическим ударом», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало, президент России Владимир Путин может высказать своё мнение о формате выборов в Единый день голосования в 2022 году на заседании Совета законодателей.

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