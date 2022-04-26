Даллас, США, 26 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. «Даллас Маверикс» одержал победу над «Юта Джаз» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:77.

Javier Mendia García Лука Дончич

Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов. В составе «Юты» защитник Джордан Кларксон набрал 20 очков.

Таким образом, «Даллас» вышел вперёд в серии – 3:2. Следующий матч пройдёт 29 апреля.