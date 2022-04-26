Канберра, 26 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Еще 33 человека скончались от COVID-19 за последние сутки в Новом Южном Уэльсе и Виктории, самых населенных штатах Австралии. За минувший день в обоих регионах зафиксировано увеличение число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

18 умерли от COVID-19 в Новом Южном Уэльсе и 15 — в Виктории.

В Новом Южном Уэльсе выявили 9 849 новых случаев заражения коронавирусом, что больше, чем 7 985 случаев сутками ранее.

В минздраве Виктории сообщили о 9 265 новых случаях заражения, что больше, чем 7643 случая 25 апреля.

Уровень госпитализаций ковид-пациентов вырос в обеих штатах, но рост был незначительным.