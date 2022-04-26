Москва, , 10:46 — REGNUM Совфед одобрил закон о газоснабжении Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Вечный огонь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Очень нужный и очень правильный закон, давно пора эту тему регулировать», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Правительство России наделяется полномочием по установлению принципов формирования цены на газ, в том числе для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

Министерство обороны России в свою очередь должно вести реестр Вечных огней, Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

Предполагается, что газоснабжение будет бесплатным.

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