Москва, 26 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о газоснабжении Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

«Очень нужный и очень правильный закон, давно пора эту тему регулировать», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Правительство России наделяется полномочием по установлению принципов формирования цены на газ, в том числе для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

Министерство обороны России в свою очередь должно вести реестр Вечных огней, Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

Предполагается, что газоснабжение будет бесплатным.