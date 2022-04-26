Якутск, , 10:51 — REGNUM Муж и жена из зоопарка Якутии унесли в кармане экзотического сахарного поссума (белку-летягу). Похитителей животного задержали, сообщило 26 апреля ИА SakhaDay.

Белка-летяга (сс) Takashi Hososhima

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«Он родился у нас, зовут Зефирка. Абсолютно ручной, любимец персонала. Молодой. Мы прикипели к нему сердцем и отказывались от его продажи, несмотря на многочисленные просьбы», — переживали сотрудники мини-зоопарка.

Персонал обратился в полицию, семейную пару нашли благодаря записям с видеокамер. Сотрудники зоопарка переживали, что поссум может пострадать. Люди не знают, как его правильно содержать, уход за белкой-летягой хлопотный и сложный. Похитителей задержали, но животного у них не нашли. Ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, владельцы мини-зоопарка Atomi под Лиепаей (Латвия) искали сбежавшего кенгуру-валлаби по кличке Сидней. Поиски усложняло то, что животное пугливо.