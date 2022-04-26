Москва, 26 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В ходе специальной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российские военные уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300, пусковую установку тактических ракет «Точка-У» и станцию радиоэлектронной борьбы киевских боевиков в районе населенного пункта Барвенково. Об этом 26 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что российские средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Луганской Народной Республике под обстрелы украинских войск попали 11 населённых пунктов.