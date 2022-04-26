Аксайский район, Ростовская область, , 10:45 — REGNUM В Ростовской области по громкому уголовному делу о взятках задержали ещё четверых сотрудников ДПС. Расследование продолжается.

ГИБДД See2me.ru

Аксайских инспекторов ГИБДД проверят на причастность к коррупционной схеме, из-за которой арестованы около 30 сотрудников полиции, пишет телеграм-канал Don Mash.

ИА REGNUM сообщало, что ранее 18 фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, ещё семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи полагают, что с 2017 года сотрудники ГИБДД предъявляли водителям, следующим по трассе М-4 «Дон», фиктивные нарушения правил дорожного движения. При этом снимки якобы допущенных нарушений обрабатывались в фотошопе. С водителей инспекторы под давлением вымогали взятки. Незаконный доход сотрудников полиции составил около 14 млн рублей.

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