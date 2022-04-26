Канберра, , 10:52 — REGNUM 26 апреля Лейбористская партия Австралии в рамках предвыборной кампании представила план по развитию отношений со странами соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР). Однако премьер-министра страны Скотта Моррисона данный документ не впечатлил, и он его забраковал, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

«У них есть просто список заранее подготовленных вопросов и ответов по ситуации в Тихоокеанском регионе. У нас же есть реальные инвестиции в развитие партнерских связей в регионе», — сказал Моррисон на пресс-конференции.

Премьер-министр Австралии также подчеркнул, что он «продолжит тесное сотрудничество с [австралийскими] союзниками и партнерами, гарантируя, что Южно-Китайское море будет свободным и открытым».

Про пункт в плане лейбористов, где правительство Моррисона критикуется за допущение заключения пакта по безопасности между Китаем и Соломоновыми островами, премьер-министр предпочел не говорить.