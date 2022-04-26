Москва, 26 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко намерена предложить главе правительства Михаилу Мишустину провести реформу контрольно-надзорных органов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

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«Они надзирают, контролируют, а их работу никто не контролирует, они бесконтрольны, они на местах так чудят, такое творят, что бизнес просто стонет», — заявила Матвиенко.

И даже дело не в нынешних условиях, а в принципе, подчеркнула сенатор.

«Надо поставить их на место, ограничить строго их полномочия, какие проверки, когда проводить, а не просто, когда им вздумается, посмотреть на реформирование этой системы, сокращение численности всей этой армии и навести порядок», — предложила Матвиенко.

Соответствующие поручения она дала комитету Совфеду по экономполитике.