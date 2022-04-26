Канберра, , 10:54 — REGNUM После двух бурных недель предвыборной кампании в Австралии ни одна из главных политических сил страны не может похвастаться существенными изменениями своего электорального рейтинга. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные социологического опроса Ipsos.

Австралия

Так, согласно опросу, за лейбористов сейчас готовы проголосовать 34% лейбористов, в то время как за партии, входящие в «Коалицию» — 32%. Еще 12% опрошенных заявили о своем желании отдать голоса за «Зеленых», а процентное соотношение людей, планирующих голосовать за другие второстепенные партии, оставалось неизменным.

Если эти данные по первичному голосованию перевести в распределение голосов по преференциальной системе голосования, то лейбористы наберут 50% голосов, а «Коалиция» — 42%.

В опросе Ipsos, проведенном в период с 19 по 22 апреля, приняли участие 2 302 австралийца.

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