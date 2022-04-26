Филадельфия, США, , 10:42 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 103:88.

Эмблема баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» (сс) Toronto Raptors

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. В составе «Филадельфии» центровой Джоэл Эмбиид сделал которого дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Торонто» вновь сократил отставание в серии – 2:3. Следующий матч пройдёт 29 апреля.

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