Филадельфия, США, 26 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 103:88.

(сс) Toronto Raptors Эмблема баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. В составе «Филадельфии» центровой Джоэл Эмбиид сделал дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Торонто» вновь сократил отставание в серии – 2:3. Следующий матч пройдёт 29 апреля.