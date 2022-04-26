Избербаш, Дагестан, , 10:42 — REGNUM В Дагестане остались без воды более 60 тыс. жителей двух населенных пунктов — Каспийска и Избербаша. В первом из них подача воды прекращена полностью, во втором — частично. Причиной стала авария на водоводе, произошедшая утром 26 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС,

Авария на водопроводе music4life

В месте стыка водопровода произошел прорыв. Закрытием задвижки удалось устранить аварию. Однако на полное восстановление водоснабжения может уйти весь рабочий день. Подачу воды обещают только к 19:00 26 апреля.

«В зону отключения водоснабжения попадает частично город Каспийск, два садоводческих товарищества, 200 частных домов с населением 624 человека. Подвоз воды организован в городе Избербаш к 5938 домам, <…> где проживают 60 453 человека, в том числе 18 628 детей», — говорится в сообщении МЧС.