Избербаш, Дагестан, 26 апреля 2022, 10:42 — REGNUM В Дагестане остались без воды более 60 тыс. жителей двух населенных пунктов — Каспийска и Избербаша. В первом из них подача воды прекращена полностью, во втором — частично. Причиной стала авария на водоводе, произошедшая утром 26 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС,
В месте стыка водопровода произошел прорыв. Закрытием задвижки удалось устранить аварию. Однако на полное восстановление водоснабжения может уйти весь рабочий день. Подачу воды обещают только к 19:00 26 апреля.