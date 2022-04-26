В ЛНР при обстрелах украинских войск погиб мирный житель
Луганск, 26 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. За последние сутки в Луганской Народной Республике под обстрелы украинских войск попали 11 населённых пунктов. Об этом 26 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.
Mil.gov.ua
Артобстрел
В милиции рассказали, что под обстрелы попали 11 населённых пунктов. В результате атак 11 человек получили ранения, один погиб.
Уточняется, что при обстрелах боевики использовали ВЗСО, миномёты и ствольную артиллерию.