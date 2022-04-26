Луганск, 26 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. За последние сутки в Луганской Народной Республике под обстрелы украинских войск попали 11 населённых пунктов. Об этом 26 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

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В милиции рассказали, что под обстрелы попали 11 населённых пунктов. В результате атак 11 человек получили ранения, один погиб.

Уточняется, что при обстрелах боевики использовали ВЗСО, миномёты и ствольную артиллерию.