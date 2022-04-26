Сидней, Австралия, 26 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Федерация учителей Нового Южного Уэльса (юго-восточный штат Австралии) единогласно проголосовала за проведение 24-часовой забастовки 4 мая. Таким образом, в столице штата Сиднее учителя не выйдут на работу уже во второй раз за последние полгода. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Nine News.

Забастовка

В профсоюзе отметили, что правительству Нового Южного Уэльса была предоставлена ​​возможность сесть за стол переговоров для решения проблем с оплатой труда. По мнению профсоюза, в штате существует острая нехватка учителей из-за неконкурентоспособной заработной платы и большой рабочей нагрузки.

«Если мы не будем платить учителям столько, сколько они заслуживают, то мы не получим на работу тех учителей, которые нам нужны», — сказал глава Федерации учителей штата Новый Южный Уэльс Анджело Гавриелатос.

В школах Сиднея и других городах по всему штату предупредили, что 4 мая им лучше оставить детей дома.