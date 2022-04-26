Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Почти 500 нетрезвых водителей выявили за минувшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили 26 апреля в пресс-службе ГУ МВД России. Это самая высокая результативность операции «Нетрезвый водитель» за последние три года.

Пьяный водитель

В очередном рейде по поимке нетрезвых водителей приняли участие почти 1 тыс. экипажей ДПС. На основные магистрали Петербурга и Ленобласти патрули выехали 22 апреля. В помощь им были приданы полицейские патрульно-постовой службы и специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков.

«Всего в ходе рейда выявлено 492 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все они были отстранены от управления автомобилем и привлечены к административной ответственности», — уточнили в Главке.

Исключение составили 31 водитель, которые, как выяснилось, ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду.

«Их безусловно тоже отстранили от вождения и тоже привлекли к ответственности, но уже – уголовной», — пояснили в ведомстве. В отношении таких нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Как отметил в ведомстве, в первом квартале 2022 года количество пострадавших от пьяных водителей сократилось в полтора раза.