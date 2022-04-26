Курск, 26 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Действие жёлтого уровня террористической опасности в Курской области продлено до 11 мая, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Пресс-служба администрации Курской области Правила в период действия жёлтого уровня террористической опасности

В регионе задействованы дополнительные силы и средства, выставлены контрольно-наблюдательные посты, в районах действует более 400 мобильных групп. Усилено патрулирование, кроме полицейских участие в охране порядка принимают 1,2 добровольных дружинников.

Жителей региона на время действия режима террористической опасности просят воздержаться от запуска салютов, петард и фейерверков.

«Не нужно паниковать, специальные службы готовы ответить на любые провокации», — заявил Роман Старовойт.