Бишкек, 26 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Руководство Национального банка Киргизии приняло решение сохранить на уровне 14%. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба финансового регулятора страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В Нацбанке отметили, что из-за карантинных ограничений инфляция росла в разных странах мира. Также на рост цен оказывает влияние и подорожание энергоносителей.

«В этих условиях в республике, наряду с общемировой тенденцией, потребительские цены в апреле 2022 года выросли на 14,3% в годовом выражении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая ключевая ставка отражает политику Нацбанка и соответствует условиям, в которых находится республика. Следующий раз рассматривать вопрос об изменении ставки рефинансирования в Киргизии планируется 30 мая.