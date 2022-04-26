Москва, 26 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Две ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и 13 беспилотных аппаратов сбили российские комплексы ПВО минувшей ночью в рамках спецоперации на Украине. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 26 апреля журналистам.

VoidWanderer «Точка-У»

Он уточнил, что украинские беспилотники сбиты возле населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань.

Две украинские ракеты «Точка-У» сбиты в Запорожской и Харьковской областях. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» поразил их в воздухе соответственно над городами Токмак и Сватово.

Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков также проинформировал об уничтожении двух украинских зенитных ракетных комплексов С-300, пусковой установки тактических ракет «Точка-У» и станции радиоэлектронной борьбы.

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