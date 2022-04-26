Москва, , 10:39 — REGNUM Государства ЕС не могут прийти к консенсусу о нефтяном и газовом эмбарго России, так как исповедуют разные подходы к тому, как определять приоритеты развития своих экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одни страны оглядываются на рекомендации американских партнеров, другие же – и Венгрия яркий тому пример – опираются на рациональный подход и определенность в планировании энергообеспечения своих экономик, — сказал Чередниченко. — К тому же политическому руководству стран, активно поддерживающих эмбарго российских энергопоставок, не следует забывать, что в случае полной блокировки импорта из России нового витка инфляции не избежать. А следом за этим с высокой долей вероятности в ЕС начнется серия социальных протестов со сложно предсказуемыми последствиями – жители ЕС давно отвыкли от переписывания ценников на жизненно важные товары и услуги».

Как полагает эксперт, наиболее активных выступлений против запрета на импорт российского топлива можно ожидать от тех стран, где эта доля превышает отметки в 40% от общего импорта: Германия и Австрия в их числе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский заявил, что Еврокомиссия, похоже, утратила надежду на создание абсолютного экономического оружия, которое разрушит экономику России до основания.

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