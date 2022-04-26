Симферополь, 26 апреля 2022, 10:39 — REGNUM Около 4,8 млн туристов могут приехать в Крым по железной дороге в 2022 году, об этом сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Вадим Волченко 26 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, на майские праздники уровень бронирования санаториев в Крыму составляет около 70%. Несмотря на временно прерванное авиасообщение с Крымом, в регионе рассчитывают, что в 2022 году турпоток окажется не меньше, чем в 2021-м.
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