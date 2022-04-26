Симферополь, 26 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Около 4,8 млн туристов могут приехать в Крым по железной дороге в 2022 году, об этом сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Вадим Волченко 26 апреля.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

«Порядка двух миллионов за прошлый год, и 4,8 миллионов ожидают в этом году железнодорожными перевозками. Пик будет находиться в периоде с мая по сентябрь», — цитирует Волченко «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, на майские праздники уровень бронирования санаториев в Крыму составляет около 70%. Несмотря на временно прерванное авиасообщение с Крымом, в регионе рассчитывают, что в 2022 году турпоток окажется не меньше, чем в 2021-м.