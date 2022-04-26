Ясиноватая, ДНР, , 10:38 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии. Об этом 26 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:07 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила приступил к выполнению боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине.