Канберра, 26 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Школьники с 7 по 12 классы в Южной Австралии по-прежнему будут обязаны носить маски в классах в течение как минимум следующих четырех недель. Учащиеся 3-6 классов от такой обязанности освобождены, но масочный режим носит для них рекомендательный характер. Об этом 26 апреля объявил премьер-министр штата Питер Малинаускас, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Малинаускас отметил, что «трудное» решение по продлению масочного режима было принято в интересах всех школьников.

«Ношение масок детьми в школах неудобно и неестественно, и я сочувствую нашим ученикам, которым придется продолжать носить маски в течение следующих четырех недель, но мы принимаем это решение в их же интересах», — отметил глава штата.

Малинаускас также объявил о том, что в течение следующих четырех недель для школ Южной Австралии будет закуплено еще 1000 очистителей воздуха стоимостью 530 000 долларов.