Сеул, , 10:39 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит 397,5 млрд вон (~$318 млн) на строительство зарядных станций для электрических и водородных транспортных средств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление первого заместителя министра стратегии и финансов Ли Ок Вона.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в текущем году власти страны также намерены сосредоточить свое внимание на создании инфраструктуры и разработке технологий для беспилотных автомобилей.

«Правительство продолжит оказывать поддержку автомобильному сектору, стремясь повысить конкурентоспособность отрасли и занять лидирующие позиции на мировом рынке», — заявил Ли Ок Вон в ходе визита в исследовательский центр Hyundai Motor, расположенный в городе Хвасон.

Читайте также: Названо число электромобилей в Южной Корее