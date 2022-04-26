«Бостон» вышел в полуфинал Восточной конференции НБА, победив «Бруклин»
Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:112.
(сс) Michael Tipton
Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 39 очков. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 29 очков.
Таким образом, «Бостон» выиграл серию со счётом 4:0 и вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции НБА.