Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:112.

(сс) Michael Tipton Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 39 очков. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 29 очков.

Таким образом, «Бостон» выиграл серию со счётом 4:0 и вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции НБА.