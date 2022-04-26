Канберра, , 10:48 — REGNUM 26 апреля теневой министр труда Австралии Пенни Вонг обнародовала план Лейбористкой партии по укреплению позиций страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). О подробностях предвыборных обещаний главной оппозиционной партии Австралии рассказали журналисты телеканала Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Вонг, в случае избрания на федеральных выборах в следующем месяце лейбористское правительство потратит 525 миллионов долларов на помощь в целях развития своим соседям по Тихоокеанскому региону в течение следующих четырех лет.

«Мы развернем и интегрируем все элементы нашей национальной мощи — оборонительные, стратегические, дипломатические и экономические», — сказала сенатор Вонг на пресс-конференции.

Она признала, что сейчас АТР переживает эпоху «конкуренции» с растущей напористостью Китая, о чем свидетельствует подписание Пекином спорного соглашения о безопасности с Соломоновыми островами, которое может позволить построить китайскую военную базу в тихоокеанской стране.