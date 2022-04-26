Лос-Анджелес, США, , 10:35 — REGNUM Американский актёр Терри Крюс присоединился к киновселенной Marvel в качестве персонажа франшизы «Стражи Галактики». Об этом 26 апреля пишет портал ComicBook.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

Отмечается, что Крюс не появится в фильмах франшиза, а только в интерактивном аттракционе «Стражи Галактики: Космическая перемотка», созданном для парка Walt Disney World. Актёр исполнит роль центуриона Тала Марика, ближайшего советника Новы Прайм (Гленн Клоуз).

Напомним, что Терри Крюс наиболее известен по ролям в сериалах «Все ненавидят Криса», «Бруклин 9-9», а также в серии фильмов «Неудержимые». Он также является профессиональным игроком в американский футбол.

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