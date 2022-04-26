Владивосток, 26 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провёл в акватории залива Петра Великого комплексные учения по противовоздушной, противоминной и антитеррористической обороне, а также по радиоэлектронной борьбе. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ТОФ.

Министерство обороны Российской Федерации «Маршал Шапошников»

В ходе первого этапа учений экипаж корабля успешно отразил воздушный авианалёт условного противника, который изображал один из самолётов морской авиации ТОФ. Отрабатывая противоминные задачи на одном из полигонов боевой подготовки, экипаж также обнаружил и уничтожил огнём шестиствольных артиллерийских установок АК-630М имитаторы морских плавающих мин.

На втором этапе учений комендоры фрегата «Маршал Шапошников» поразили артиллерийским огнём воздушную мишень – сброшенную с самолёта светящую авиабомбу САБ-250.

Ночью моряки провели учения по обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде, в ходе которых поразили условных боевых пловцов с использованием ручных противодиверсионных гранатомётов и ручных гранат.

После утреннего выхода фрегата из района якорной стоянки поднятый по учебной аварийной тревоге экипаж отработал мероприятия по борьбе за живучесть на ходу.

Как сообщало ИА REGNUM, на главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке после выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулись большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Ижора».

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