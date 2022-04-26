Биробиджан, 26 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Еврейской АО скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Столяров. Он внёс большой вклад в жизнь региона, сообщил в своём телеграм-канале губернатор автономии Ростислав Гольдштейн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветеран

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«В мирное время Иван Никитович работал на благо Еврейской автономной области, принимал участие в строительстве важных для региона объектов, в том числе Биробиджанской областной филармонии. Искренне соболезнуем родным и близким, всем, кто был знаком с этим достойным человеком. Светлая ему память!» — написал глава ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля ушёл из жизни 18 апреля житель Еврейской АО и ветеран Великой Отечественной войны Василий Чигрин. Глава региона Ростислав Гольдштейн и представители правительства автономии выразили его семье искренние соболезнования.