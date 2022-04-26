Рязань, 26 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В киргизском Бишкеке 25 апреля начала работу бизнес-миссия Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

https://www.ryazangov.ru Бизнес-миссия Рязанской области в Киргизии

В мобильном выставочном комплексе представлено более 300 единиц продукции и услуг 60 ведущих производителей области. Рязанская делегация на пленарном заседании в Российско-киргизском фонде развития обсудила возможность развития прямых поставок в республику товаров различного назначения, в том числе в сфере пищевой промышленности и систем безопасности и охраны.

«Наш регион экспортирует в Киргизию нефтепродукты, лакокрасочные материалы, мебель, парфюмерно-косметические средства, изделия из пластмассы. Основу киргизского импорта в Рязанскую область составляют, в основном, компоненты солнечной энергетики. Возможностей масштабировать сотрудничество немало. Мы готовы укреплять торгово-экономический баланс, расширяя сферы рязанского присутствия на киргизской земле», — отметил губернатор Николай Любимов.

Товарооборот с Киргизией за 2021 год составил шесть миллионов долларов, что на 25% больше показателей 2020 года.