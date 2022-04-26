Калуга, 26 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границы и определён режим особой охраны памятника природы регионального значения «Лесной массив возле ст. Теребень», который расположен в Хвастовичском районе. Об этом 26 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области В Калужской области утверждены границы памятника природы регионального значения «Лесной массив возле ст. Теребень»

Одна из самых больших в Калужской области памятников природы находится на стыке Калужской, Брянской и Орловской областей вблизи национального парка «Орловское полесье» и государственного природного заповедника «Калужские засеки». Здесь протекают ручьи и реки, самая крупная из которых – Рессета. Также в этом месте расположены небольшие болота, родники, озеро Ермоловское и Комаровский пруд.

«На этой территории преобладают сосновые леса. Всего здесь зарегистрировано более 320 видов растений и 70 видов птиц. Это место сезонных миграций лося европейского и косули. Заходят сюда и краснокнижные зубры. Также в пределах памятника природы обитают лисица и заяц-беляк. Встречаются следы рыси, волка, бурого медведя и белки», — отметил Владимир Жипа.