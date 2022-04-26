В Калужской области определены границы крупного памятника природы
Калуга, 26 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границы и определён режим особой охраны памятника природы регионального значения «Лесной массив возле ст. Теребень», который расположен в Хвастовичском районе. Об этом 26 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.
Одна из самых больших в Калужской области памятников природы находится на стыке Калужской, Брянской и Орловской областей вблизи национального парка «Орловское полесье» и государственного природного заповедника «Калужские засеки». Здесь протекают ручьи и реки, самая крупная из которых – Рессета. Также в этом месте расположены небольшие болота, родники, озеро Ермоловское и Комаровский пруд.