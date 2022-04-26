Самара, , 10:35 — REGNUM 1,3 млрд рублей может получить Самарская область из федерального бюджета на поддержку сферы занятости в регионе. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Уборка территории Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что эти средства, которые поступят в регион в ближайшее время, намерены направить на организацию общественных и временных работ.

«Главная наша задача – уровень благосостояния жителей Самарской области. А значит –занятость населения. Дать людям возможность честно трудиться, зарабатывать и обеспечивать должный уровень благополучия, благосостояния своим родным и близким. Это принципиальнейшая позиция», — приводит пресс-служба главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Азаров раскритиковал чиновников в Самарской области за низкую поддержку занятости.

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