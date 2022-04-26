Москва, 26 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила приступил к выполнению боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Союз казаков-воинов России и зарубежья.

пресс-служба СКВРиЗ Казачий отряд «Дон» прибыл в район проведения спецоперации

Казаки-добровольцы, вставшие на защиту Донбасса, готовы содействовать достижению целей специальной военной операции России на Украине и защитить мирных жителей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

ИА REGNUM сообщало, что добровольческий казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила, в состав которого вошли представители Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ), отправился в район проведения специальной военной операции в начале апреля.

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ИА REGNUM сообщало, что в ходе специальной военной операции России на Украине кубанский казак сбил из пулемёта беспилотник противника. В результате ВСУ потеряли возможность корректировать артиллерийский огонь. Действия казака Кавказского отдела войскового Кубанского общества сохранили жизнь боевым товарищам.