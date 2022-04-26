Москва, , 10:38 — REGNUM Певец Андрей Макаревич прояснил свои недавние слова в адрес россиян, недовольных массовой эмиграцией артистов. Об этом пишет издание StarHit 26 апреля.

Андрей Макаревич Duma.gov.ru

«Я имел в виду хамов, которые позволяют себе очень нехорошо писать в Сети о людях, которым они в подметки не годятся. Только это меня взбесило. Я достаточно хорошо знаю Чулпан Хаматову. Сто лет общаюсь с Аллой Борисовной. Что она сделала? Какому количеству людей она подарила радость и счастье своей работой. Знаю, сколько Чулпан делала и делает, помимо того, что она гениальная актриса. Скольких детей спасла Хаматова со своим фондом. Я вот не удержался», — рассказал артист. Также Макаревич отметил, что «не чувствует за собой вины» из-за отъезда в Израиль.

Ранее Андрей Макаревич заявил, что талантливым артистам, уехавшим из России, будет сложно найти замену. Подобное заявление певца вызвало волну критики в интернете.

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