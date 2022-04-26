Рим, 26 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Европейский союз планирует к концу 2022 года довести свою зависимость от российских энергоносителей до одной трети, а к концу 2027 года — до нуля. Об этом еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил в интервью газете Il Messaggero, опубликованном 26 апреля.

Camera dei deputati Паоло Джентилони

Джентилони прокомментировал программу RePower EU, опубликованную в марте. По его словам, эволюция различных пакетов санкций, как ожидается, будет включать в себя энергетику, поэтому работа ведётся в этом направлении.

«Во-первых, снижение зависимости от российских нефти и газа на две трети к концу этого года, чтобы свести её к нулю к 2027 году», — пояснил еврокомиссар.

По его словам, вторая цель — это разработка стратегии, которая не замедлит климатический переход. Зависимость от российских энергоносителей следует снижать через возобновляемые источники.

Джентилони подтвердил, в Евросоюзу придётся понизить прогноз по росту экономики, обновлённые показатели будут представлены 16 мая. Предполагалось, что рост составит 4%. На риск стагнации, по словам еврокомиссара, во многом повлияет продолжительность конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе готовят шестой пакет «умных» антироссийских санкций. В том или ином виде в него могут войти ограничения на импорт российской нефти.

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