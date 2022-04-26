Тегеран, 26 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. После увеличения числа терактов в Афганистане МИД Исламской Республики Иран заявил о готовности Тегерана поделиться с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своим опытом борьбы с террористическими группировками. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Представитель министерства иностранных дел Ирана заявил на пресс-конференции, что талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удалось установить контроль над некоторыми районами Афганистана.

Напомним, десятки мирных жителей были убиты и ранены в результате серии взрывов в ряде афганских провинций на прошлой неделе. Ответственность за взрывы взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Большинство этих атак были направлены против хазарейцев и шиитов.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, имея в виду нападения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на хазарейцев и шиитов, заявил, что в Афганистане нет меньшинства как такового. Он добавил, что в Афганистане есть разные этнические группы, и все они участвуют совместно в сегодняшней и будущей судьбе Афганистана.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что в некотором смысле «пуштуны составляют меньшинство в Афганистане, а хазарейцы и таджики — большинство».

Касаясь недавних взрывов в ряде афганских провинций, Хатибзаде посетовал на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли обеспечить безопасность в некоторых частях страны. Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несут ответственность за безопасность всех этнических групп, проживающих в Афганистане. Представитель МИД Ирана в очередной раз решительно осудил теракты в Афганистане.

Иран — одна из стран, которые боролись с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), создавая боевые формирования в Сирии и Ираке. «Хашд аш-Шааби» и «Армия Фатимидов» входят в число поддерживаемых Ираном группировок, сражавшихся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

Примечательно, что Иран ещё в декабре 2020 года, то есть при прежнем правительстве, предлагал бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани использовать «Армию Фатимидов» против террористов, а значит и против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель МИД Ирана также упомянул напряжённость на границе между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пограничниками Ирана в Догаруне и сказал: »Из-за внутренней ситуации в Афганистане и некомпетентности пограничников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иранская погранслужба до сих пор действовала сдержанно».